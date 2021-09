»Miljski obalni pas je strateškega pomena za celotno Tržaško«

Francesco Bussani predstavlja sočasno idejno nadaljevanje zadnjih petnajstih levosredinskih let v Miljah in novost. Zadnjih pet let je preživel kot podžupan, pristojen je bil za različne resorje, med katerimi so infrastrukturna dela in promet. Dosedanja županja Laura Marzi pa ni mogla več računati na podporo dela koalicije, obetale so se primarne volitve, ki se jim je naposled odpovedala. Nad razburkanim morjem že dolgo sije sonce, saj so razhajanja le del preteklosti, pravi Bussani. Podpirajo ga »njegova« Demokratska stranka, Stranka komunistične prenove, Občani za Milje in Lista Bussani.

Valjarna pri Orehu je vroča teme miljske volilne kampanje. Skoraj do njenega konca se niste hoteli prenagliti v nobeno smer. Se je vaš pogled morda spremenil?

Ne bi rekel. Valjarne ni predlagala dosedanja občinska uprava. Nekega dne smo v časopisu prebrali, da bi jo deželna vlada želela tu zgraditi. Pravih načrtov nismo nikoli videli, v igri so le osnutki in predlogi. Finančna sredstva spadajo pod okrilje Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, glavni cilj katerega pa je ponovno zagnati tržaško pristanišče in posledično tudi njegovo zaledje. Valjarna pri Orehu je ena možnost, bi lahko pa obstajale še druge. Prva je denimo še zelo abstraktna, medtem ko bi lahko druga pot bila povezana z naložbo madžarske državne družbe Adria Port ZRT na območju nekdanje rafinerije L'Aquila. Dežela FJK je obljubila skupno delovno omizje, ki pa bi ga bilo treba sklicati čim prej, preden se začne s projektiranjem. Razumeti je treba najprej morebitne težave načrta in prisluhniti upravičenim skrbem prebivalcev.

V ospredje vašega programa ste postavili tudi razvoj obalnega pasu. Kako mora ta potekati?

Leta 2016 smo obnovili prvi obalni odsek med »pomolom T« in območjem Na punti (ital. Punta Olmi). Skoraj sočasno smo zaprosili za finančno pomoč za obnovo predela med marino Porto San Rocco in že omenjenim pomolom. Pripravili smo takoj izvedljiv projekt v skupni vrednosti 5 milijonov evrov. Preden bi se začela infrastrukturna dela, pa so pred nekdanjem kopališčem policije odkrili starorimski pomol in se je vse skupaj ustavilo. Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga ni nikoli odgovoril na naše pozive, medtem pa je luč zagledal nasip Acquario, kjer je skoraj polovica kopalcev Tržačanov. S tem je postalo spet povsem jasno, da je miljski obalni pas strateškega pomena za celotno Tržaško.