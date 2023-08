Miljski župan in vodja opozicije kritična do Zelenega škunerja

Ne zgodi se ravno pogosto, da bi miljski župan Paolo Polidori in vodja opozicije Francesco Bussani (Demokratska stranka) zagovarjala ista stališča. Ob pravkar objavljenih rezultatih analize morske vode, s katerimi je okoljska organizacija Legambiente opozorila na visoko stopnjo onesnaženosti ob izlivu miljskega potoka Fugnan, pa sta strnila vrste. Prostovoljcem na Zelenem škunerju očitata, da v Miljah uporabljajo različne kriterije kot drugod na Tržaškem. Če so namreč v Trstu vzorce jemali na barkovljanski rivieri, druge pa na sesljanski plaži, so v Miljah vzorčili vodo ob garažni hiši sredi mesteca, na območju, kjer je kopanje prepovedano. To je tako, kot če bi v Trstu vzorčili vodo ob izlivu potoka Ključ (ki ga v italijanščini neustrezno imenujejo Chiave, a to je stara zgodba), ocenjujeta miljska politika in dodajata, da je v tržaškem Starem pristanišču morje nedvomno bolj onesnaženo kot na sesljanski plaži. Izpostavljanje onesnaženosti potoka Fugnan po njuni oceni meče slabo luč na celotno miljsko obalo.

Zeleni škuner pozivata, naj prihodnje leto analize opravi tudi na območju miljskih kopališč. In zagotavljata, da si bo občina še dalje prizadevala za sanacijo potoka Fugnan.