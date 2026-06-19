Miljsko poletje s številnimi dogodki za vse okuse

Poletje v Miljah ponuja bogat seznam kulturnih dogodkov. Koncerti, razstave, gledališke prestave in še marsikaj je miljska občina v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami letos uvrstila na dolg seznam prireditev, s katerimi bodo med junijem in septembrom privabili domačo publiko, turiste ter druge obiskovalce.

Vrača se festival baročne glasbe Festa Barocca, od jutri do 29. junija Društvo serenade Ensamble vabi na koncerte v cerkvah in na trgih. Prvi bo jutri ob 21. uri v cerkvi v Starih Miljah. Nastopili bodo študentje komorne glasbe in antičnih instrumentov tržaškega konservatorija Tartini.

Med 23. in 28. junijem bo miljska župnija priredila verska srečanja, debate in razstave, ki jih je združila pod naslov Trg miru - Piazza della pace. Dogajanje bodo uvedli s srečanjem tržaškega in koprskega škofa Enrica Trevisija in Jurija Bizjaka ter nastopom združenega zbora Zveze cerkvenih pevskih zborov, tržaških skavtov in zbora FARIT. Župnija je že začela s praznovanji miljskih zavetnikov Ivana in Pavla, ta bodo višek dosegla 26. junija s procesijo, ki bo ob 18.30 krenila iz stolnice na Trgu Marconi. Istega dne dopoldne bo društvo Culture Arti & Saperi na vrtu miljskega gradu priredilo kongres o preteklosti in prihodnosti te zgodovinske utrdbe. Ob 13. uri bodo organizatorji povabili goste na zdravico, v večernih urah pa, od 22.30 dalje, predali besedo poeziji in glasbi.

Šport, akrobacije in cirkus

Med 30. junijem in 5. julijem bodo miljske ulice in športna središča prizorišče mednarodnega turnirja v minibasketu na 17. festivalu MuggiaEstate 2026, ki se bo prepletal s priljubljenimi nastopi desetega festivala cirkuške umetnosti Muja Buskers.

Od 10. do 26. julija bodo vsak konec tedna večeri na Trgu Marconi posebno zanimivi v družbi komornega orkestra Furlanije - Julijske krajine glasbenega kolektiva Aurora Ensamble, z večerom posvečenim Claudiu Baglioniju, koncertom godbe Vecia Trieste, nastopom pianista Emanuela Savrona, spektaklom Abba Show, operetnim gala večerom in skupino AC/DC Tribute.

Tako kot kraške občine bo tudi miljska gostila vinski večer v sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino (LAS) Kras. V portiču sv. Roka bo 31. julija med 18.30 in 22.30 potekal degustacijski večer Malvazije v pristanu v družbi lokalnih vinogradnikov, proizvajalcev s slovenske obale in iz drugih vinorodnih okolišev.

Poletni program v Miljah je na spletni strani občine www.comune.muggia.ts.it.