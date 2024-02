Miramarski grad in park pred novimi investicijami

V Miramarskem gradu in parku so lani padali rekordi. Grad je obiskalo skoraj 344 tisoč obiskovalcev, kar pomeni 35 % več kot leto prej, park pa malo več kot milijon oz. 23 % več kot leto prej. Za eno tretjino so se lani povečali tudi prihodki od vstopnic. Zanimiv je tudi podatek, da je lanski obisk Miramarskega gradu veliko boljši od tistega leta 2019, ko so zabeležili rekord. V prepandemskem letu so v gradu našteli okoli 307 tisoč obiskovalcev, kar je 37 tisoč manj kot lani, ko so dosegli rekord.

Za tako odličen obisk gradu in parka so zaslužne tudi investicije, ki jih je v zadnjih letih izpeljala direktorica Andreina Contessa. Ta je danes na odlično obiskani novinarski konferenci povedala, kaj vse so naredili lani in kaj načrtujejo v letošnjem letu. Lani so tako končali s prenovo gradiča nad Grljanom, odprli so grajske kuhinje, kupili rastlinjak in drevesnice ob cesti in s tem razširili parkovne površine, organizirali niz predavanj in delavnic za šolarje, popisali zeleno dediščino parka ...

Restavrirani rastlinjaki

Letos bodo nadaljevali z ambicioznimi načrti in investicijami. Maja letos bodo po dolgih letih spet odprli rastlinjake, ki so že dlje časa deležni restavratorskih del. Širša javnost bo rezultate del lahko videla konec maja. Jeseni letos bodo končali s prenovo majhne kapelice, ki so jo v parku postavili v 18. stoletju. Letos bodo začeli prebavljati tudi malo počitniško hiško, švicarski chalet, ki stoji v bližini jezera v parku. V kratkem bodo začeli z urejanjem območja, ki so ga lani odkupili od lastnikov drevesnice na cesti, ki vodi proti Grljanu. Nadaljevali bodo s postavljanjem tabel, s katerimi bodo usmerjali obiskovalce, posodobili pa bodo tudi pešpoti v zgornjem delu parka. Eden od ambicizoznih projektov je tudi uresničitev projekta Germoplasma, ki predvideva razmnoževanje dreves in grmičevja s pomočjo semen, ki so jih lani shranili v semensko banko.