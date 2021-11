Če gre soditi po spletni peticiji Trst - odgovorno mesto, ki jo je v slabih petih dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi, potem lahko rečemo, da je v mestu več podpornikov družbene odgovornosti kot necepilcev in nasprotnikov covidnega potrdila. Peticija, ki sta jo lansirala odvetnica in predsednica Fundacije CRT Tiziana Benussi in pravnik Mitja Gialuz, sicer tudi predsednik jadralnega kluba SVBG. Slednji je presenečen nad odzivom ljudi. Čeprav ve, da kliki ne bodo imeli konkretnega učinka, ga tolaži to, da so v svet poslali sporočilo, da Trst ni samo središče proticepilskega gibanja, ampak tudi mesto, ki verjame v dosežke znanosti. S pobudnikom peticije, katerega Facebook profil je bil včeraj deležen napada proticepilcev, smo poklepetali o družbeni (ne)odgovornosti, uspehu peticije ter dveh ustavnih pravicah: pravici do javnega zborovanja in pravica do zdravja.

Pa začniva z zadnjim dogodkom, z digitalnim napadom na vaš facebook profil. Kako komentirate takšno ravnanje?

To je še en dokaz, da gibanje za demokracijo po svoje interpretira svobodo izražanja. Svoboda govora je načelo, ki podpira svobodo posameznika, da izraža svoje mnenje. V mojem primeru niso spoštovali moje pravice do izražanja mnenja. Ne pozabimo, da so na nedavnih javnih shodih protestniki večkrat pokazali, da ne spoštujejo mišljenja drugih. Drzno so se vedli tudi do novinarjev, ki so opravljali svoje službene dolžnosti. Protestniki očitno ne želijo sprejeti drugače mislečih, ne poznajo delovanja demokratičnih družb.

Vaša spletna peticija velja za eno najuspešnejših na spletni platformi change.org. Ste pričakovali toliko klikov?

Včeraj popoldne smo zabeležili 55 tisoč podpisov. Priznam, da sem presenečen nad odzivom. Rad bi se zahvalil vsem, ki so podprli našo peticijo in z njo svetu pokazali, da v tem mestu prevladujemo ljudje, ki verjamejo v znanost in v gospodarski preporod. Jaz se osebno ne prepoznam v mestu, ki so ga v preteklih tednih predstavljali mediji po vsem svetu. Protestniki so iznakazili podobo Trsta. S peticijo smo želeli javno opozoriti na to, da je treba prenehati s to negativno propagando.