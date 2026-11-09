Mitja Gialuz županski kandidat Demokratske stranke, na vrsti je koalicija

Pokrajinska skupščina Demokratske stranke je danes zvečer po »odkriti razpravi« soglasno podprla Mitjo Gialuza za župana Trsta. Tako je po srečanju sporočila pokrajinska sekretarka stranke Maria Luisa Paglia in dodala, da bodo predlog županske kandidature zdaj predstavili zaveznikom v levosredinski koaliciji, ki bo imela zadnjo besedo. Pričakovati je vsekakor pozitivno mnenje, nakar se bo koalicija s kandidatom na čelu začela pripravljati na spomladanske volitve.

»Demokratska stranka ima posebno odgovornost: mora biti enotna, da bi Trstu ponudila verodostojno alternativno rešitev in prispevala k močni koaliciji,« je v sporočilu za medije med drugim zapisala Paglia, ki izpostavlja, da Trst potrebuje »odločnost, pravičnost in varnost, ne pa besed, ki jezo spreminjajo v grožnjo«.

Kot znano se je Mitja Gialuz pred tedni ponudil za mesto županskega kandidata, potem ko je bil v tej vlogi že pripravljen nastopati deželni in občinski svetnik DSFrancesco Russo. Ta je bil županski kandidat leve sredine tudi na prejšnjih volitvah leta 2021, ko je v drugem krogu izgubil volilni dvoboj z Robertom Dipiazzo, še prej pa poraženi tekmec Roberta Cosolinija na primarnih volitvah leta 2016. Po nekajdnevnem proučevanju položaja s pomočjo predstavnikov stranke iz Rima se je Russo umaknil iz ponovne tekme za županski stolček. S tem je prejel pohvale z vseh strani koalicije, Gialuzu pa pustil prosto pot do kandidature.