Gorelo stanovanje v Ulici Valmaura

Gasilci so včeraj okrog 21.30 posredovali v Ulici Valmaura, kjer je zagorelo stanovanje v šestem nadstropju osemnadstropnega stanovanjskega bloka s hišno številko 57. Celotno stavbo so evakuirali. Reševalci so zaradi vdihavanja dima nudili pomoč trem osebam. Kot kaže, se je v stanovanju vnel kavč, nato se je ogenj razširil še drugam. Iz stanovanja so rešili mlajši dekleti.

Požar so pogasili, stanovanje so zavarovali in bonificirali. Z električnimi ventilatorji so temeljito prezračili prostore, v katerih so namerili prekomerno prisotnost ogljikovega monoksida. Vzroke požara še preiskujejo.