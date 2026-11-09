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Protest na trgu in zmeda v mestnem svetu

Razburkano dogajanje ob zasedanju tržaškega občinskega sveta, v katerega so vstopili tudi protestniki, ki zahtevajo rešitve za migrante v Starem pristanišču

Spletno uredništvo |
Trst |
9. nov. 2026 | 20:44
    Protest na trgu in zmeda v mestnem svetu
    Shod na Velikem trgu (FotoDamj@n)
    Protest na trgu in zmeda v mestnem svetu
    Občinski svetnik Bratov Italije Gabriele Cinquepalmi (desno), lokalni policisti in protestniki v mestni hiši (FotoDamj@n)
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Shod z okrog dvestotimi protestniki na Velikem trgu v Trstu se je v večernih urah razširil do same dvorane mestnega sveta, kjer je potekalo zasedanje svetnikov. Shod je bil sklican za zato, da bi pred mestno hišo javno zahtevali rešitve za migrante v Starem pristanišču, potem ko se je protestna akcija v Ulici Gioia sprevrgla v spopad s policijo. Olja na ogenj je nato med koncem tedna prilil župan Roberto Dipiazza, ki je za dnevnik Il Piccolo izjavil, da bi protestnike, ki mečejo pirotehnične izdelke v policijo, "ustrelil v glavo", kar je izzvalo ogorčene odzive iz leve sredine in pozive k odstopu.

Današnji protest se je razširil do mestne dvorane, saj je po poskusu vstopa v mestno hišo predsednik mestnega sveta Francesco di Paola Panteca vanjo sprejel delegacijo protestnikov. V sami mestni hiši pa je prišlo do napetosti in fizičnega stika med protestniki in najmanj enim občinskim svetnikom desne sredine. Ozračje se je pozneje, ne brez težav, nekoliko umirilo.

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