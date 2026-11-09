Martinova furenga privabila številne domačine in obiskovalce

Nedeljska Martinova furenga, zagotovo najbolj slikovit trenutek martinovanja na Proseku, je bila letos posebno doživeta. Na ulice je priklicala številne domačine in obiskovalce. Mnogi so v sprevodu krenili za konjsko vprego, na kateri so bili sodi mladega vina, prisotne so bile tudi noše in predstavniki vaških društev ter organizacij. Prenos novega vina domačim gostilničarjem in osmičarjem so na posameznih postojankah obogatile kulturne točke.

»Menim, da je bila tokratna ena najlepših fureng in tudi najštevilnejših zadnjih let,« je za Primorski dnevnik povedal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni. »Poleg sv. Martina je furenga tisti dogodek, ki še najbolj označuje pravo martinovanje in res bi bilo škoda, ko se takega dogodka ne bi več prirejalo,« je še dejal. Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec pa je poudaril vlogo vaške skupnosti pri organizaciji prireditve in pomen tradicij, ki niso vezane samo na vino, temveč so globoko zasidrane v kraški identiteti.