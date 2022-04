Mlad voznik huje poškodovan pri Miljah

Gasilci so sinoči ob 21.40 posredovali na Cesti za Lazaret, kjer sta čelno trčila renault clio, slovenskih registrskih tablic in fiat 600, italijanske registracije. Voznik in sopotnik na prvem vozilu sta bila nepoškodovana, huje pa jo je odnesel voznik fiata, 24-letni hrvaški državljan, ki je ostal ukleščen v vozilu. Gasilci so morali uporabiti hidravlične klešče, da so ga potegnili iz razbitin in rešili. Utrpel je hujše poškodbe, reševalci službe 118 so ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi karabinjerji.