V novo šolsko leto z večjo energetsko učinkovitostjo

Zaključuje se prenova kotlovnice in ogrevalnega sistema v prostorih osnovnih šol s slovenskim in italijanskim učnim jezikom Mare Samsa in Anne Frank pri Domju. Občina Dolina je izvajanje del, vrednih 220 tisoč evrov, zaupala podjetju Termoidrica Pertot & Kralj. Dolinska občina nadaljuje tako projekt za zagotovitev boljše energetske učinkovitosti nepremičnin in zmanjšanje stroškov upravljanja, v skladu z evropskimi in državnimi smernicami za okolju prijaznejšo prihodnost.

Zmanjšala se je tako skupna moč generatorjev, s 350 na 110 kilovatov, kar vodi v racionalizacijo ogrevalnega sistema. Nova kotlovnica je sicer delovala že lani, ob koncu šolskega leta pa je izvajalec začel s postavljanjem novih grelnih teles.

Šolski prostori pri Domju so bili že večkrat predmet razprav. Nazadnje so o stanju šol in športnih centrov opozorili svetniki desnosredinske opozicije v občinskem svetu, ko so predlagali, naj se med prebivalci Domja in Žavelj preveri, ali želijo naselji odcepiti od dolinske občine in ju priključiti tržaški oz. miljski občini, češ da Občina Dolina ne posveča enake pozornosti vsem svojim naseljem, zlasti ne omenjenima.

»Izvoljeni člani občinskega sveta bi morali najprej poznati občinsko ozemlje in zastopati interese občine v celoti,« je na to temo povedal podžupan Marko Savron in poudaril, da občina dela v interesu celotne skupnosti. »Pri Domju upravlja občina šolske prostore, ni pa športnih objektov. Športni center društva ASD Domio je namreč na Krmenki.« Opozicija je v svetniškem vprašanju opozorila, da si občina ne prizadeva za izboljšanje stanja v italijanski šoli Tomizza, češ da je ni vključila v triletni načrt infrastrukturnih del. Savron je pojasnil, da občina vključi v načrt dela, za katera ima že namenjena sredstva. Za šolo Tomizza, je dodal, je občina zaključila načrtovanje obnove celotne stavbe v dogovoru s šolo. Pri Deželi FJK je večkrat zaprosila za prispevek, saj potrebuje za obnovo stavbe najmanj 3,5 milijona evrov, a brez pozitivnega odziva. »Deželo vodi desna sredina,« je dodal Savron, »protislovno je, da nam desnosredinski svetniki očitajo malomarnost pri upravljanju šole, za katero smo že pripravili načrt in zaprosili za sredstva.« Savron sumi, da dežela noče vložiti večje vsote za šolo, ki šteje manj kot 50 učencev.