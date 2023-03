Mladeniča oživljala moškega v osmici

V osmici pri Antoniču v Cerovljah je sinoči moškega, starega okrog 70 let, obšla huda slabost in se je zgrudil na tla. Prisotni so poklicali na interventno številko 112, pri čemer jim je operaterka, sicer bolniška sestra, nudila napotke za oživljanje, ki sta ga izvajala dva mladeniča. Na kraj so nato prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so nadaljevali s postopkom oživljanja in mu nudili najnujnejšo pomoč, nato so ga odpeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. O dogodku so obvestili karabinjerje iz Nabrežine.