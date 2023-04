Mladi glasbeniki zaigrali dvajsetič

Silvia Di Marino že več kot dvajset let poučuje flavto na večstopenjski šoli s slovenskim učnim jezikom Vladimir Bartol, kjer je glasbeni pouk del predmetnika, prav tako dolgo pa je tudi pobudnica Glasbene revije, ki na pobudo nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda vsako leto zaživi v pomladanskem času kot srečanje učencev iz najrazličnejših šol.

Revije se je vsako leto udeležilo več kot sto učencev, ki jih je žirija poslušala in najboljše med njimi uvrstila v zaključni nastop, leta 2020 pa je vse zamrlo: škoda, ki sta jo povzročila zaprtje šol in pouk na daljavo, je bila razvidna tudi iz prijav na letošnjo revijo, ki v začetku niso presegale dvajsetih udeležencev, je povedala profesorica, ki je začela dvomiti o letošnji izpeljavi po treh letih molka. Osebno je vzpostavila stik s šolami, ki so se redno udeleževale tekmovanja in večkrat dobila odklonilne odgovore, ampak uspelo ji je le privabiti 70 posameznikov in skupin, ki so tudi letos omogočili pestro in kvalitetno 20. revijo.

Več kot pet ur glasbe je poslušala žirija, ki so jo sestavljali mednarodno priznani harmonikar Peter Soave ter profesorja Paolo Biancuzzi in Fulvio Dose: za zaključni nastop v gledališču Basaglia v svetoivanskem parku, ki že zelo dolgo, počasi, ampak vztrajno doživlja arhitekturni preporod, je žirija izbrala 22 posameznikov in skupin, ki so s svojimi nastopi razveselili polnoštevilno občinstvo.

Ravnateljica Carolina Visentin se je zahvalila svojim profesorjem in ostalemu osebju, ki so tudi letos poskrbeli za organizacijo: profesorja Aljoša Starc in Maurizio Marchesich sta sproti urejala oder za nastope, ki jih je tudi letos snemal deželni sedež RAI in jih bo predvajal Radio Trst A. Ravnateljica je izpostavila povezovalno vlogo glasbene revije, pa tudi didaktične vrednote, saj medsebojno poslušanje lahko spodbuja študij in osebno rast.