Konflikti preteklosti, ki nas mučijo še danes

S prepletom igre, plesa in glasbe so prikazali konflikte, ki so človeka mučili v preteklosti in še danes v marsikaterem pogledu zaznamujejo človekovo življenje. Gledališka skupina slovenskih licejev v Gorici Krilati Oreh je včeraj v Kulturnem domu premierno uprizorila novo gledališko produkcijo - Icebergs. V jutranjih urah so nastopili pred ostalimi sošolci licejev in tehniških šol, zvečer pred širšo publiko. Pod besedilom in režijo igre se podpisuje mentorica skupine prof. Tjaša Ruzzier, za koreografije je poskrbela Nika Bagon, posnetke pa je sestavil Igor Škorjanc.

Konflikti so kot ledene gore: vidimo samo njihovo konico, razlogi pa so neopazni, skriti globoko v morju. Ta je bila tema letošnje gledališke delavnice, iz katere je nastala psihodrama z različnimi umetniškimi zvrstmi. Emi Krump, Marta Jug, Francesco Braida, Adele Fierro, Soraja Tosolini, Kristel Kovic, Adrian Černic, Elisa Zotter, Asja Zavadlav, Nina Bensa, Martina Bagon, Eli Mržek, Danjel Braini, Marta Pasi, Chiara D’Amelio, Urška Kovic, Marco Fior, Nina Turel, Manuel Leonzini, Petra Coco, Zarja Volčič, Meri Feri, Giorgia Calligaris in Petra Lodi so v igri, ki je nastala z združitvijo različnih odlomkov iz evropske književnosti, prikazali različne vrste konfliktov.

Notranji človeški konflikt je zaživel v odlomku iz Pirandellovega romana Uno, nessuno e centomila, kjer je glavni junak Gengé negotov in se pusti zapeljati od mnenja ljudi, ki ga obkrožajo. Z odlomkom iz Ibsenovega romana Sovražnik ljudstva so prikazali konflikt med posameznikom in družbo, v kateri živi. O konfliktu med umetnikom in institucijami je bil prizor iz Joyceovega romana A Portrait of an Artist as a Young Man, kjer je intelektualec razdvojen med svojim intelektualnim preporodom in irskimi katoliškimi načeli, s katerimi je odraščal. Igra se je prepletala s plesom, s katerim so prikazali bodisi konflikt med človekom in tehnologijo bodisi konflikt med človekom in naravo. Posebno ganljiv je bil prizor iz dela Misterij žene Zofke Kveder, v katerem je stopil v ospredje konflikt med žensko in patriarhalnimi vzorci.