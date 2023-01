Mladi na speed datingu

Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ je sobotni občni zbor izkoristilo za neformalno druženje med svojimi člani, med katerim so imeli udeleženci možnost spoznati nekatere študijske ali delovne poti, ki se jim odpirajo po višji srednji šoli.

V prostorih Kulturnega društva Igo Gruden v Nabrežini so se člani društva in drugi udeleženci prireditve preizkusili v t.i. speed datingu, zelo kratkih medsebojnih pogovorih, med katerimi so se predstavili in poglobili nekaj vidikov študijskega življenja.

Po uvodnem spoznavnem pogovoru so dijaki in študentje debatirali, ali je bolje študirati v domačem okolju ali v tujini ter če je po šolanju na višji srednji šoli smiselno nadaljevati študijsko pot na univerzi. Beseda pa je tekla tudi o njihovih pričakovanjih. Vsak udeleženec je imel hkrati na sebi nalepljen listek s smerjo študija, ki jo obiskuje. Na ta način je lahko svoje izkušnje učinkoviteje delil z drugimi, dijaki pa so od študentov prejeli koristne informacije o študiju, ki jih zanima.

Sodeloval je tudi Klub zamejskih študentov. Ta združuje Slovence v zamejstvu, ki študirajo na univerzah v Sloveniji. Njegovi člani so mlajšim sošolcem predstavili smeri, na katerih študirajo in možnosti, ki jih ponuja študij v Sloveniji. Pri klubu pa se pripravljajo tudi na že tradicionalni Dan odprtih vrat, ki bo v petek, 10. februarja, ob 10.45 v visokošolskem centru v Gorici. Tam bodo dijaki spoznali študij v Sloveniji in prejeli navodila za vpis na univerze, po dogodku pa jim bodo člani kluba na stojnicah predstavili fakultete oziroma študijske smeri.