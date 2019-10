Mladi se izseljujejo individualno in razpršeno

Pojav izseljevanja s slovenskega narodnostnega ozemlja ima v sodobnem svetu popolnoma različne značilnosti v primerjavi s preteklostjo. Ciljne emigracije s posledičnim nastankom tipičnih slovenskih izseljenskih skupnosti ni več. Zlasti mlajše generacije se izseljujejo individualno in razpršeno na osnovi svojih osebnih ciljev in želj. Druženje in nastajanje trdnih človeških vezi je izgubilo svoj pomen.

Tovrstno sliko je na ponedeljkovem snidenju Društva slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani orisal 32-letni pravnik in sociolog Dejan Valentinčič iz Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je omenjena stališča predstavil tudi na letošnjem vseslovenskem srečanju v državnem zboru v Ljubljani. Njegov govor je objavljen v številki 7-8 revije Mladika. Ponedeljkov dogodek z naslovom Naši mladi med slovensko in globalno identiteto je vsekakor potekal pod okriljem 11. Socialnega tedna, ki ga v sodelovanju s številnimi partnerji prireja Socialna akademija iz Ljubljane.

Vse od leta 2012 se letno odseljuje približno 8000 slovenskih državljanov. Lani se jih je izselilo celo 9000, kar je rekordni mejnik. Podatek še dodatno zbode v oči, ker se je v lanskem letu v Sloveniji rodilo 18.000 otrok, kar pomeni, da se je izselila več kot polovica ene rojene generacije.