»Mladi se pitja naučijo od odraslih«

»Spet trte so rodile, prijatli, vince nam sladkó, ki nam oživlja žile, srcé razjasni in oko; ki vtopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi,« je pesnil Prešeren. Ne bomo odkrili tople vode, če bomo zapisali, da je kultura pitja del našega vsakdana in je alkohol preprosto v vseh možnih odtenkih prisoten v naših življenjih. Direktor oddelka za zdravljenje odvisnosti od alkohola tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi Gianfranco Bazo in dolgoletni prostovoljec tržaškega društva zdravljenih alkoholikov Acat Stojan Corbatti pa sta opozorila, da se ne zavedamo, da z njo pogojujemo mlade, ki vse bolj pogosto v najbolj škodljivih oblikah segajo po alkoholnih pijačah.

April, mesec ozaveščanja o alkoholu, ponuja številna aktualna izhodišča za razmislek, ki smo jim skušali priti do dna v pogovorih z njima. Oddelek za zdravljenje odvisnosti Asugi bo z raznimi dogodki in informativnimi stojnicami v sodelovanju z Občino Trst in na tem področju dejavnimi društvi ljudi seznanjal, kaj lahko dejansko povzroča pitje alkohola.

Bazo je poudaril, da glavni problem tiči v promoviranju snovi, ki je potencialno škodljiva oziroma v tem, da ne problematiziramo seganja po njej in ne stigmatiziramo določene uporabe. Ljudem se namreč že samo ob naštevanju teh dejstev naježijo lasje in takoj odgovorijo z očitki, da gre za pretiravanje in moraliziranje. Prepričan je, da bi moralo biti jasno, da se kultura začne pri vzorcih in načelih, ki jih odrasli ponujajo mlajšim generacijam in če sami ne bodo bolj pozorni, se položaj ne bo spremenil. Podobno se je denimo zgodilo s kajenjem.

»Mladim bi morali posredovati, da bi bilo bolje, da ne pijejo alkohola. Za mladoletne je še posebno nevarno, saj se njihov živčni sistem šele razvija. To ne pomeni, da prepovedujemo pitje ali jim žugamo, da ne smejo segati po alkoholu, ker to nikamor ne pripelje. Gre bolj za to, da se jih ne spodbuja k pitju in se razume, da v njem ni nikakršnih domnevnih koristi, kot je dolgo namigovala ljudska modrost in niso močnejši, lepši, pogumnejši in tako dalje, če pijejo,« je opisal.

