Župan Dipiazza bo dokončal Rossijevo delo

Tri dni po pogrebu odbornika Giorgia Rossija je bil včeraj prvi dan, ko se je tržaški župan Roberto Dipiazza zares zavedal, da bo zadnje leto svojega mandata moral nadaljevati brez svojega tesnega sodelavca in prijatelja. Kot je napovedal že nekaj dni po Rossijevi smrti, je tudi včeraj potrdil, da bo resor za kulturo in turizem za zdaj vodil sam. Včeraj in danes se bo sestal z direktorji oddelka za kulturo, da bi pregledali vse projekte, ki jih je Rossi zastavil in jih nameraval uresničiti do konca mandata.

Župan je včeraj odkrito priznal, da prijatelja močno pogreša, ter se znova spomnil vsega, kar sta skupaj ustvarila v petindvajsetih letih sodelovanja. Na vprašanje, ali pričakuje pritiske koalicijskih partnerjev, da bi kdo drug prevzel resor kulture in turizma, je samozavestno odgovoril, da se tega ne boji. V listi Dipiazza namreč nima veliko možnosti za naslednika. Večina njenih članov je že pred časom prestopila v druge politične stranke. Zadnja preostala člana, Massimo Tognolli in Francesco Panteca že opravljata pomembni funkciji - prvi je odbornik za socialne zadeve, drugi predsednik občinskega sveta. Ker resor kulture in turizma pripada listi Dipiazza, drugih primernih kandidatov trenutno ni. Zato je župan odločil, da ga bo do nadaljnjega vodil sam. Ni sicer povsem izključena možnost imenovanja tehničnega odbornika, vendar je ta scenarij za zdaj malo verjeten, saj do konca mandata ostaja manj kot leto dni, večina projektov pa je že v izvajanju.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.