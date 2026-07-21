Globa za župana, sanacija za občinske stavbe

Vprašanje neustreznosti električnih napeljav v več občinskih objektih je zaznamovalo zadnjo sejo občinskega sveta Občine Doberdob. Župan Peter Ferfoglia je svetnikom razkril, da je po inšpekcijskih pregledih, zaradi katerih sta bili stavbi osnovne in prvostopenjske srednje šole maja nekaj dni brez elektrike, prejel globo. Poravnal jo je iz lastnega žepa, občina pa je začela obsežno sanacijo vseh neustreznih električnih napeljav.

»Zaradi takšnih nepravilnosti, ki bi morale biti odpravljene že pred leti, bi lahko odgovarjal tudi kazensko oziroma tvegal zaporno kazen,« pravi Ferfoglia. Zakaj s temi pomanjkljivostmi ni bil pravočasno seznanjen, še ugotavljajo, župan pa poudarja, da ga globa še zdaleč ne skrbi toliko kot varnost ljudi. »Gre za varnost vseh uporabnikov občinskih objektov. Še dobro, da se ni pripetilo kaj hudega,« je povedal za Primorski dnevnik.

Po ugotovitvi pomanjkljivosti med nenapovedanim inšpekcijskim pregledom šolskih objektov je občina pregledala električne napeljave tudi v vrtcu, prostorih civilne zaščite, sprejemnem centru Gradina in drugih občinskih stavbah. Ugotovila je, da marsikje ne ustrezajo predpisom. Sanacija bo pomenila večji finančni zalogaj - vsota za zdaj še ni znana, vendar občinska uprava poudarja, da gre za odpravo večletnega zaostanka pri vzdrževanju infrastrukture. »Trenutno smo torej nekoliko zaustavili vse druge projekte, saj je varnost na prvem mestu,« pravi župan Peter Ferfoglia.

Smetarina in proračun

Pred razpravo o varnosti so svetniki na četrtkovi seji obravnavali več pomembnih točk s področja občinskega poslovanja. Potrdili so spremembe občinskega proračuna, spremembe pravilnika in tarif pristojbine za ravnanje z odpadki (TARI) ter posodobitev triletnega načrta javnih del. Med novostmi so plačevanje pristojbine TARI v treh obrokih, posodobitev sistema olajšav, odprava zaokroževanja zneskov zaradi sistema PagoPA ter spremembe pri obračunavanju pristojbine za nakupovalna središča, večnamenske dvorane in turistične kmetije.

Svetniki so potrdili tudi tarife TARI za leto 2026, ki predvidevajo povprečno zvišanje za 1,78 odstotka za gospodinjstva in 1,09 odstotka za negospodinjske uporabnike. Socialne olajšave za družine z nižjimi dohodki in popust za gospodinjstva, ki doma kompostirajo, ostajajo nespremenjeni. »Gre predvsem za uskladitev stroškov zaradi inflacije. Sistem ostaja socialno naravnan, saj določene kategorije še naprej plačujejo znižane pristojbine,« pojasnjuje Ferfoglia.

Za tribune 30.000 evrov

Občinski svet je sprejel tudi četrto spremembo proračuna za leto 2026. Občina ostaja finančno stabilna in brez potrebe po kratkoročnem zadolževanju. Za nove naložbe in vzdrževanje občinskega premoženja bodo namenili 62.000 evrov prosto uporabnega proračunskega presežka. Med pomembnejšimi odločitvami je bila odobritev izrednega prispevka v višini 30.000 evrov društvu Mladost za gradnjo tribun ob občinskem nogometnem igrišču.

Svetniki so prav tako potrdili posodobitev triletnega programa javnih infrastrukturnih del za obdobje 2026–2028. Ta med drugim vključuje ureditev športnega parka v vrednosti 654.440,50 evra ter občinskega botaničnega vrta in zelenih površin v vrednosti 156.132,43 evra.

Župan je predstavil še napredek pri drugih občinskih projektih. Med pomembnejšimi naložbami ostajajo dokončanje telovadnice, nakup dveh novih defibrilatorjev, obnova cest in javne razsvetljave ter urejanje Naravnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera, predvsem steze okrog Doberdobskega jezera.

Za zasteklitev ni denarja

Beseda je tekla tudi o pokritem zunanjem prostoru oziroma šotoru na Gradini, ki naj bi ga prenovili v okviru projekta Mednarodnega parka spomina (PIM). Občina načrte prilagaja finančnim zmožnostim. Za prvotno predvideno zasteklitev objekta ne bo dovolj denarja; ta možnost bo za zdaj le predvidena, pojasnjuje župan. V okviru projekta PIM, pri katerem sodelujejo tudi druge občine, so namreč pridobili samo 230.000 evrov. Sredstva ne zadostujejo za zasteklitev, saj jih bodo porabili že za obnovo muzejskih prostorov in ureditev multimedijskih vsebin. Za nadaljnje izboljšave infrastrukture na območju bo občina poiskala druga finančna sredstva ali jih črpala iz presežka. Ob zaključku del bo zunanje prostore na Gradini znova mogoče nameniti gostinski dejavnosti, vendar le v skladu z namembnostjo, ki jo določa razpis PIM. Župan je svetnike seznanil tudi s tem, da so rok za oddajo vlog za upravljanje lokala in sob sprejemnega centra Gradina podaljšali do 27. julija.

Doberdobski župan še napoveduje, da bo Občina Tržič, ki je v okviru projekta PIM prejela več sredstev, poskrbela za ureditev stez od Tržiča čez kraško planoto vse do madžarske kapelice pri Vižintinih. »Za steze bodo uporabili zdrobljeno kamenje, ki bo imelo tudi protipožarno funkcijo,« zaključuje Peter Ferfoglia.