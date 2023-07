Mlaki bodo povrnili čar, ki ga zasluži

Dela so vredna 60.000 evrov, skoraj 40.000 evrov stane odvoz blata, ki se je nabralo na dnu kontovelske mlake. Tako sta ob začetku del, ki bodo Mlaki povrnili čar, ki ga zasluži, razložila odbornik Občine Trst za prostorsko načrtovanje Michele Babuder in njegova predhodnica Sandra Savino (danes vodi resor za splošne zadeve). Zahodnokraški rajonski svetniki s tiskovno konferenco niso bili seznanjeni. »Vseeno pozdravljamo začetek del,« je po telefonu dejal predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni.

Ko smo včeraj dopoldne prišli do Mlake, je v njeni bližini že brnel tovornjak cisterna podjetja Italspurghi Ecologia, ki je zmagalo na javnem razpisu za sanacijo kontovelskega bisera. Dolga cev, ki se je vila iz cisterne, je iz Mlake črpala vodo. Do torka bo kotanja lažja za kar 200 kubičnih metrov tekočine. »Ko se bo nivo vode znižal, bodo tehniki Deželnega zavoda za ribištvo polovili ribe, vodne želve in dvoživke,« je razložil Babuder in dodal, da bodo vse neavtohtone živalske vrste odpeljali v posebna umetna jezera.

»Reševanju živali bo sledil odvoz 110 kubikov blata, kar je iz finančnega vidika največji zalogaj,«je razložila odbornica Savino. Direktor podjetja Italspurghi Gianfranco Cergol je povedal, da bodo blato črpali s cevmi oziroma zajemali z velikimi bagri. Trdne delce bodo ločili od vode in posušeno maso odpeljali na posebno odlagališče v Veneto. Pri odmikanju blata bodo pazili, da ne bodo poškodovali glinene plasti. Očiščeno kotanjo bodo nato napolnili s čisto sladko vodo iz bližnjega napajališča in vanjo vrnili avtohtone kontovelske rastlinske in živalske vrste. Dela bodo trajala mesec dni, približno do konca avgusta.