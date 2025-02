Množica ob tržaških delavcih

Več tisoč ljudi je danes izkazalo svojo solidarnost z delavci na prepihu in zaskrbljenost nad industrijsko prihodnostjo Trsta in zaledja. Med najbolj organiziranimi bloki sprevoda je bil tisti od zaposlenih v podjetju U-Blox, kjer dela tudi dosti Slovencev. V pogovorih za Primorski dnevnik so vsi izrazili razočaranje nad nepričakovano in neutemeljeno napovedjo zaprtja tovarne pri Devinščini, kjer se zaposlen v prvi vrsti ukvarjajo z raziskavami in razvojem novih tehnologij.

Na zbirališču na Trgu Oberdan je bilo videti tudi mnogo institucionalnih predstavnikov. V pogovorih z mediji so vsi poudarili, da ima Trst mnogo adutov, ki jih gre izkoristiti, dosti je bilo tudi optimizma glede rešitev za trenutne industrijske krize. Delavci sicer, poleg solidarnosti, pričakujejo tudi rešitve, glede katerih je marsikaj še nedorečeno.