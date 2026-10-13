Množica v podporo delavcem tovarne Startech

Izpred vhoda v v tovarno Startech v tržaški industrijski coni, kjer se že 18 dni dnevno zbirajo protestniki, ki zahtevajo rešitev krize tržaškega industrijskega obrata in prihodnost za njegove zaposelene, je danes dopoldne krenil protestni shod. Zaposleni v tovarni Startech, sindikati in predstavniki nekaterih skupin, kot so Zduženje študentov ter Stranke komunistične prenove, približno 400 ljudi po ulicah tržaške industrijske cone opozarja na potrebo po rešitvi več kot 300 delovnih mest in visokotehnološkega obrata, ki je »pravi biser na področju visokotehnološke proizvodnje tako za tržaško kot tudi za vsedržavno območje«.

»Čas se je iztekel. Prišel je trenutek, da se sedanji upravitelj umakne in sprejme izredno upravljanje, ki seveda ni dokončna rešitev, je pa prava pot za zaščito proizvodnega obrata in delavcev, nato bo treba določili najboljšega možnega industrijskega akterja, ki bi znal dati ponovnega zagona tovarni,« je za Primorski dnevnik povedal tržaški vodja sindikata UILM Antonio Rodá.

»Z današnjim shodom ne opozarjamo le na krizo, ki je zajela podjetje Startech, temveč tudi na širše stanje tržaške industrije, ki je zelo kritično. Z nami so danes tu tudi delavci podjetja Plastidite, katerim so ravnokar sporočili, da je podjetje ravnokar šlo v stečaj,« je dejala tržaška vodja sindikata FIOM CGIL Chiara Lucchetto.