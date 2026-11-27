V tekmo za tržaški županski stolček je vstopil nov kandidat. Po Francescu Cervesiju in Mitji Gialuzu je na vrsti odvetnik Pierumberto Starace, ki bo kandidiral s podporo političnega združenja Risveglio umano (Človeško prebujenje), ki se je oblikovalo iz gibanj in pobud, povezanih s protesti proti cepljenju in protikoronskim ukrepom v času pandemije covida-19.

Na včerajšnji novinarski konferenci v hotelu Milano so predstavili tudi programska izhodišča. Med osrednjimi poudarki so nacionalna suverenost, nasprotovanje globalizaciji in nadnacionalnim institucijam, obramba tradicionalnih vrednot, družine in nacionalne identitete ter nasprotovanje nenadzorovanemu priseljevanju. Zavzemajo se tudi za nevtralnost v mednarodnih odnosih in multipolaren svet.

Za Trst predlagajo med drugim uvedbo občinske valute za spodbujanje lokalnega gospodarstva, večjo uporabo občinskih prostorov za športna in prostovoljna društva ter uvedbo zavezujočega občinskega referenduma. Posebno pozornost namenjajo tudi prostocarinskemu statusu Trsta, za katerega menijo, da bi ga bilo treba v celoti uveljaviti.

Na področju šolstva zagovarjajo raznolikost pedagoških pristopov, med drugim waldorfsko pedagogiko, šolanje na domu, šole v gozdovih in brez nahrbtnikov, obenem pa nasprotujejo vsebinam, ki jih označujejo za ideološko usmerjanje mladih. Starace, ki je na sodišču večkrat zagovarjal nasprotnike covidnega potrdila, želi vstopiti v lokalno politično tekmo in ponuditi alternativo uveljavljenim političnim skupinam. »Programska izhodišča temeljijo predvsem na tem, da lokalno skupnost znova postavimo v ospredje,« je dejal županski kandidat.