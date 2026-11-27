Moški, ki ga je sin v stanovanju v Ulici Flavia 10 okrog polnoči ubil, je 65-letni, pred nedavnim upokojeni karabinjer Francesco Principe. Ubil ga je sin Davide Principe. Slednji naj bi se soočal z duševnimi težavami, sledili naj bi mu v centru za mentalno zdravje pri Sv. Mariji Magdaleni. Po smrti mlade žene naj bi imel težave z mamili.

Pokojni Francesco Principe je dolgo služboval na poveljstvu karabinjerjev v Istrski ulici, kjer je bil arhivist.