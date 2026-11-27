Komisija enologov in someljejev je vseh dvanajst vzorcev vin, ki so jih prejšnji teden predstavili na prvi pokušnji domačih vin v Društveni gostilni v Gabrovcu, ocenila kot zelo kakovostna. Vzorce belih vin letnika 2026, ki so ravnokar prišla iz kleti, so prispevali amaterski proizvajalci od Praprota, Proseka in Kontovela do območja Piščancev, so povedali organizatorji. Pokušnje sta se udeležila tudi zgoniška županja Monica Hrovatin in odbornik za kmetijstvo Občine Repentabor Omar Marucelli.

Med najboljše pridelke, na tretje mesto, se je uvrstilo vino proseške vinogradnice Vesne Bukavec, na drugo mesto pa Matej Emili iz Zgonika. Prvo mesto je osvojil Ivan Taučer, ki je doma pri Piščancih. Poleg komisije je vina ocenilo tudi občinstvo in najboljšemu namenilo posebno priznanje. Nagrado občinstva za najboljše vino je prejel Kontovelec Peter Štoka.

Degustacijo je organizirala skupina kraških vinarjev, da bi promovirala krajevna vina ob letošnjem praznovanju svetega Martina. Organizatorji upajo, da bodo prihodnje leto dogodek lahko ponovili. Predstavnika obeh občin, ki sta se udeležila ocenjevanja, sta vinarjem izrazila podporo za prihodnje prireditve.