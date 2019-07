Množični pretep na Trgu Libertà

Danes popoldne je pred barom nasproti parka na Trgu Libertà prišlo do množičnega pretepa, v katerem so bile tri osebe poškodovane, v pretep pa naj bi bilo vpletenih približno deset moških. Poškodovane moške, šlo naj bi za tujce, so z rešilci odpeljali v katinarsko bolnišnico.

Do pretepa je prišlo okoli 16.30, po pričevanju upravitelja bara, pred katerim se je vse skupaj zgodilo, pa naj bi se skupina moških glasno prerekala že v bližnjem parku. Pred njegovim barom je kreg postal še glasnejši, moški, nekateri vidno vinjeni, so se začeli prerivati, metati steklenice, nakar so nekateri iz žepa potegnili nož in z njim resno poškodovali tri pretepače.

Na kraj dogodka so zelo hitro prišli reševalci nujne medicinske pomoči, karabinjerji, policisti in mestni redarji. Skupno je interveniralo deset patrulj.