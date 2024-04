»Občinsko osebje je tvoja ekipa, če je solidna, delo dobro steče«

Bila je stara 38 let, ko je nastopila kot županja zgoniške občine. Leta 2014 je po uspešnem sodelovanju v občinskem odboru prevzela vajeti manjše, a zelo živahne skupnosti v osrčju Krasa. V rokah jih drži že celo desetletje, odločno in racionalno, predvsem pa koherentno, kljub vsem težavam, ki jih je čas, v katerem živimo, prinesel s sabo. Najprej pakt stabilnosti, nato pandemija in požari so hudo udarili po družbi. Monica Hrovatin, ki je z Demokratko stranko na volitvah nastopila v koalicijski skupini Skupaj-Insieme, zaključuje svoj drugi mandat. Junija bo sicer spet kandidirala na občinskih volitvah, sedaj pa je čas za obračun.

Kakšni so spomini na prvi mandat in katere razlike z drugim?

Bila sta si zelo različna. V prvem je bilo delo pogojeno od pakta stabilnosti, ki je omejeval delovanje odbora do leta 2018. Z rednim delovanjem smo zato začeli leta 2019, malo potem je izbruhnila pandemija. Na več področjih je občina bila zamrznjena najmanj eno leto. Kljub temu je obračun obeh mandatov pozitiven, saj smo v desetih letih investirali tri milijone evrov v korist skupnosti.

V enem mandatu se odbor težko izpoje. Kaj pa v dveh?

Veliko ciljev, ki smo jih dosegli v drugem mandatu, so sad načrtovanja v prvem. Posvetili smo se vsem resorjem, še največ pa šolam. Podedovali smo več občinskih stavb, ki so bile dotrajane, in vložili v njihovo obnovo, da bi jih namenili dejavnostim za najmlajše občane, ki so naša prihodnost.

Kakšna je bila torej občina, ko ste nastopili kot županja?

Zdrava. Nadaljevali smo na poti, ki jo je začrtal prejšnji odbor. Kontinuiteta je zelo pomembna pri upravljanju institucije. Takrat je vizija teritorija prešla iz ene generacije v drugo. Izkušnja v odboru (Hrovatin je bila do leta 2014 odbornica za vzgojo, kulturo, šport in mlade; op. av.) je bila zelo pomembna, čeprav je bilo delovanje takrat zaradi pakta stabilnosti zelo težko.

