Möderndorferjeva gledališka umetnost v fotografiji

Ko režiser po slovenskih gledališčih ustvarja 40 let, pogled v njegov opus pomeni tudi pogled v razvoj slovenskega gledališča. Monografija Gledališče Möderndorfer in istoimenska razstava, ki je nastala po njej na pobudo Foruma Ljubljana in Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi) in so jo v petek odprli v foajeju Kulturnega doma pred novo domačo produkcijo Slovenskega stalnega gledališča Tujec, tako ponuja širok vpogled v Möderndorferjevo in nasploh slovensko gledališko ustvarjanje.

Vinko Möderndorfer je s Slovenskim stalnim gledališčem večkrat sodeloval, je spomnil njegov direktor Danijel Malalan. Prvič leta 1992, ko je režiral predstavo Romantične duše, leta 1993 Garderober, nato Transvestitsko svatbo (1994), Gospodično Julijo (2005) in Obiske (2015). Leta 2012 je režiser Jaka Vojevec uprizoril njegov tekst Vaje za tesnobo, za katerega je Möderndorfer prejem nagrado Slavka Gruma na Tednu slovenske drame.

Na razstavi je na ogled 46 fotografij iz ravno tolikih predstav. Izbirati pa so morali med kar 106 odrskimi postavitvami. Naj med temi omenimo tržaške Romantične duše, Garderober in Gospodična Julija. »Razstava se je rodila na Borštnikovem srečanju in zdaj potuje v gledališča, v katerih je Möderndorfer ustvarjal,« je pojasnil direktor Slogija Gašper Troha. »Prilagaja se prostoru, v katerem je, saj nekatere fotografije v vsakem gledališču zamenjamo, obogatena pa je tudi z originalnimi kostumi gostujočega gledališča,«je še izpostavil.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.