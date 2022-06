Molk podpihuje nasilje

Fotograf Evropske tiskovne agencije EPA Sedat Suna je nekaj tednov pred talibansko zasedbo Kabula, prestolnice Afganistana, avgusta lani na meji med Turčijo in Iranom pripravljal zgodbo o beguncih, ki zaradi tri metre visokega in 500 kilometrov dolgega zidu, ki ga je postavila Turčija, vsakodnevno umirajo med prečkanjem meje. Če jih ne ustavi zid, pa mnogi utonejo v ogromnem jezeru na meji med državama.

Bil je zadnji Sunov dan na terenu, ko je v betonski cevi ob železniških tirih opazil skrotovičeno telo mladeniča, ki se je tja zatekel pred ostrim nočnim mrazom in turškimi žandarji. »Samo sledil sem očem, dvignil fotoaparat in pritisnil na sprožilec,« je dopoldne pripovedoval v gledališču Miela, kjer je za omenjeno fotografijo prejel novinarsko nagrado Luchetta. Z njim sta se pogovarjala Fabrizio Foschini, strokovnjak za Afganistan, ter Barbara Schiavulli, novinarka iz kriznih žarišč in urednica Radia Bullets. Pogovor je vodila televizijska novinarka deželnega sedeža RAI Eva Ciuk.

Da mednarodni molk priliva olja na ogenj nasilja in tlačenja človekovih pravic na Bližnjem vzhodu, so se strinjali tudi udeleženci druge okrogle mize z naslovom Sirija, pozabljeni konflikt. Vodila ga je aktivistka sirskih korenin Aya Homsi, ki se je pogovarjala z glasnikom Unicefa Italija Andreo Iacominijem ter belgijskima novinarjema Celine Martelet in Noejem Pignedejem.