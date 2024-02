Monica Hrovatin nova glasnica žensk v Demokratski stranki

Ženske, ki se na Tržaškem prepoznavajo v Demokratski stranki, imajo novo glasnico. Na to funkcijo je bila soglasno imenovana zgoniška županja Monica Hrovatin. Nasledila bo Mario Luiso Paglia, ki je bila septembra lani izvoljena za pokrajinsko vodjo stranke.

Izvolitev je za Monico Hrovatin zadoščenje in odgovornost obenem, je dejala po četrtkovi skupščini Demokratičnih žensk. Izrazila je pripravljenost do sodelovanja z vsemi ženskami, »ki se želijo angažirati in prispevati k skupnemu napredku. Ponujam jim svoje administrativne izkušnje in bogastvo odnosov, ki sem jih imela v zadnjih letih priložnost stkati s posamezniki, združenji in institucijami, da ustvarimo prostor za razpravo in izmenjavo, ki naj sprejme ženske različnih skupnosti, izvora in generacij.«

Maria Luisa Paglia je novi glasnici zaželela dobro delo in napovedala, da ji pripada tudi mesto v pokrajinskem vodstvu stranke. Prepričana je, da bodo s Hrovatin intenzivno sodelovali pri vprašanjih enakosti spolov, obenem pa bo zgoniška županja tudi »avtoritativna zastopnica krajevnih občin«.

Monica Hrovatin je na čelu zgoniške občine od leta 2014, na junijskih volitvah pa se bo zelo verjetno potegovala za tretji mandat.