Morda se vendarle ne bodo več zagozdili

Od včerajšnjega dne stoji na cesti za Vižovlje nekaj novih prometnih tabel, ki voznike tovornjakov s težo višjo od 5 ton opozarjajo, da je pot, ki so jo ubrali, njim prepovedana. Devinsko-nabrežinski odbornik za promet Lorenzo Celic je včeraj ponosno opozoril na nov »viden in učinkovit« ukrep, ki bo – tako upa – preprečil nedovoljeno vožnjo tovornih vozil proti avtocesti. Odbornik je redno, a zaman opozarjal na prepoved po navigacijskih kanalih in cestnih zemljevidih, tovornjaki pa so vseeno rinili, kamor ne bi smeli.

Z veseljem sta postavitev prometnih znakov pozdravila tudi svetnika Sergio Milos in Massimo Romita (Alleanza per Duino Aurisina), ki ocenjujeta, da bodo imeli prebivalci Vižovelj končno mir brez vdorov turških tovornjakov, ki so se vsakič zagozdili med hišami. Sami upajo, da bodo turški vozniki le prepoznali nove prometne table, saj so doslej ignorirali vsakršno, celo najbolj vidno, utripajočo prepoved.