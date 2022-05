Morilec dveh policistov neprišteven

Alejandro Augusto Stephan Meran, ki je 4. oktobra 2019 na tržaški kvesturi ubil dva policista, med streljanjem na 34-letnega Pierluigija Rotto in 31-letnega Mattea Demenega ni bil prišteven. Prihodnjih 30 let pa bo moral prebiti v domu za izvajanje varnostnih ukrepov (ital. REMS). Tako se je včeraj odločilo porotno sodišče, ki mu predseduje Enzo Truncellito. Po branju sodbe je brat pokojnega Demenega fizično napadel odvetnika obrambe Paola Bevilacquo. Dvojico so takoj ločili.

Dominikanskega državljana je bremenil poskus umora še sedmih policistov: enega od teh (49-letnega Cristiana Resminija) je ranil, ostalih šest med streljanjem vsevprek na srečo ni zadel. Že na zadnji obravnavi v prvi polovici marca je bilo jasno, da je v igri le eno vprašanje, in sicer če je bil obdolženec le delno ali povsem neprišteven, kar pomeni, da mu ni mogoče soditi.

Jeziček na tehtnici se je nagibal zlasti v zadnjo smer. Stefano Ferracuti, profesor sodne psihopatologije na Univerzi La Sapienza v Rimu je presodil, da dominikanski državljan že dolgo trpi za shizofrenijo in s tem delno zavrnil trditve prejšnjih sodnih izvedencev, ki so storilčevo stanje pripisovali posttravmatski stresni motnji, se pravi posledicam zlorabi med otroštvom oziroma od marihuane pogojeni psihozi. Prvo domnevo je med drugim podpiralo strokovno poročilo trojice psihiatrov – to so Mario Novello, Ariadna Baez in Gaetano Savarese – ki so obtožencu pripisali, da le ni bil popolnoma odtujen.