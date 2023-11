Morje premikalo tudi 500-kilogramske skale

Ko je že kazalo, da je najhujše mimo, je narava v noči na nedeljo poskrbela za dodatno dozo uničenja. Podivjano morje s štirimetrskimi valovi je zaključilo nehvaležno delo, ki se ga je lotilo v preteklih dneh. Silo, s katero se je zneslo na breg in na vse, kar je na bregu stalo, lahko primerjamo z močjo buldožerja, saj je voda premikala tudi 500 kilogramske skale.

Sončni ponedeljek je minil v znamenju treznega ocenjevanja nastale škode. Glave so se po nedeljskem soočanju s katastrofo ohladile in lažje je bilo razmišljati, presoditi in analizirati.

»Po hudem plimovanju 27. oktobra in 4. novembra, ko je morje hudo poškodovalo v glavnem zunanjost našega sedeža in razbilo dobršen del lesenih pomolov, na katera so bile privezane jadrnice in čolni, smo mislili, da je bilo dovolj. Ušteli smo se in v nedeljo smo lahko le ugotavljali, kako smo nemočni.« Predsednik pomorskega kluba Pietas Julia Gianfranco Zotta je s pogledom na razdejanje obujal dogajanje. Jugozahodni veter z orkanskimi valovi je v noči na nedeljo sedežu kluba zadal poslednji udarec. Valovi so razbili tridelno okno tajništva in voda je imela zatem prosto pot v prostore. »Ravnokar smo uredili notranjost, ker smo ob koncu tedna načrtovali regato v sodelovanju s Čupo. Pa je šlo vse po vodi.«

Računalniki, telefoni, dokumenti in vsa lesena oprema, vse je okusilo vodo. Arhiv je popolnoma uničen. Zotta je včeraj dopoldne pri karabinjerjih podal prijavo o nastali škodi. Valovi so na ploščad pred klubom navrgli ogromno grušča, ob tem pa tudi dve skali, ki tehtata vsaj 500 kilogramov vsaka. Protivdorno steklo vrat v jedilnico so našli šele včeraj na plaži.

