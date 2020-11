Morski park bo zgrajen leta 2024

Tokrat gre zares. Po poldrugem desetletju načrtovanja in govorjenja lahko zdaj končno predstavimo projekt Morskega parka, ki bo na zapuščenem območju Porto Lido zrasel ob sodelovanju javnega in zasebnega sektorja. Tako je predstavitveni dogodek na sedežu Trgovinske zbornice uvedel njen predsednik Antonio Paoletti, ki je napovedal, da bo projekt zaživel spomladi 2024.

Celotna naložba je ocenjena na malo več kot 44 milijonov evrov; 20 milijonov naj bi prišlo iz javne blagajne, 24 milijonov pa naj bi prispevali zasebni investitorji, med katerimi so gradbeno podjetje Icop, banka Iccrea BancaImpresa in družba Costa Edutainment. Slednja naj bi Morski park, v katerem bodo uredili tudi akvarij po načrtih arhitektov Ginette Castro in Michela Oleksasa, upravljala in tržila.