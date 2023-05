Morski rezervat praznuje 50. rojstni dan

Naravni morski rezervat pred Miramarskim gradom danes praznuje pol stoletja sistematskega varovanja favne in flore. 28. maja leta 1973 je Luška kapitanija morje pred Miramarskim gradom dala v koncesijo okoljevarstveni organizaciji WWF. Največ zaslug za to potezo ima Mario Bussani, saj je bil med glavnimi pobudniki ustanovitve zaščitenega območja, ki je 13 let kasneje z ministrskim odlokom postalo prvi državni morski rezervat.

V vseh teh letih je rezervat izpolnil, v nekaterih primerih tudi presegel zastavljene cilje. Morski habitat so vestno varovali, izvedli celo serijo raziskav in vzgojno-izobraževalnih delavnic na okoljsko tematiko. Častitljivi jubilej je tržaški odsek WWF želel obeležiti z nizom dogodkov in aktivnosti, ki so jih uokvirili v festival oceanov Maredirefare.

Današnji dan bo namenjen zlasti otrokom. Zjutraj med 10.30 in 12. uro bodo večnamenskem muzeju BioMa za malčke med 3. in 6. letom starosti priredili bralne minute. Popoldne bodo na isti lokaciji otrokom skozi različne igre pripovedovali o bioraznolikosti Tržaškega zaliva. Vsak otrok bo od okoljevarstvene organizacije WWF prejel tudi spominek.

Da bi bil 50. rojstni dan zares edinstven, je poskrbel obisk prav posebnega ptiča. Ornitolog Paolo Utmar je v Tržaškem zalivu opazil morskega ptiča mormona (Fratercula arctica), ki je prepoznaven predvsem po pisani obarvanosti kljuna in je razširjen po vsem severu Atlantskega oceana, klati pa se tudi ob obalah Sredozemskega morja.