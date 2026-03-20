Motoriste pozivajo k povečani previdnosti

Z začetkom motoristične sezone na Primorskem policisti Policijske uprave Koper voznike jeklenih konjičkov pozivajo k povečani previdnosti, saj so lanske izkušnje pokazale, da so prav prvi toplejši spomladanski dnevi za motoriste najbolj kritični.

Podatki za leto 2025 so zgovorni, saj so na območju PU Koper v prometnih nesrečah umrli trije motoristi, kar predstavlja kar 30 odstotkov vseh smrtnih žrtev na tem območju, dodatno pa se je hudo poškodovalo 39 voznikov motorja. Da bi bila letošnja sezona varnejša, policija svetuje vsem ljubiteljem dveh koles, naj se na ceste podajo previdno. Za začetek je pomembno tudi izbrati lažje motoristične ture. Ključnega pomena je, da motoristi pred prvo vožnjo temeljito preverijo tehnično brezhibnost svojega motorja, stanje pnevmatik in delovanje svetlobnih teles, hkrati pa poskrbijo za svojo psihofizično pripravljenost, saj so refleksi po zimskem premoru pogosto nekoliko upočasnjeni.

Policisti izpostavljajo, da je vozišče spomladi še vedno hladno in ponekod polno peska od zimskega posipanja, kar bistveno zmanjšuje oprijem pnevmatik, zato je nujno prilagoditi hitrost vožnje tem razmeram. Statistika kaže, da je prav neprilagojena hitrost najpogostejši vzrok nesreč, takoj za njo pa neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran vožnje, ki je bila lani usodna za vse tri preminule motoriste. Poleg tehnične priprave motorja je obvezna uporaba zaščitne čelade in ostale motoristične opreme v svetlih oziroma odsevnih barvah, ki povečajo vidnost motorista v prometu. Posebna pozornost naj bo namenjena tudi popolni treznosti, saj policija zaznava porast vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc, kar drastično povečuje tveganje za tragične dogodke.

Motoristom policija svetuje, naj v ovinkih ne vozijo preblizu sredinske črte, saj lahko njihova glava ali del telesa seže na nasprotno smerno vozišče, kar je ob srečanju z večjim vozilom lahko usodno. Ker se največ nesreč na Primorskem zgodi ob koncih tedna, zlasti ob petkih in sobotah ter v poznih popoldanskih urah med 18. in 24. uro, naj bodo takrat vozniki še posebej osredotočeni na dogajanje okoli sebe. Za osvežitev vozniškega znanja policija priporoča tudi obisk treningov varne vožnje na poligonih, kjer lahko motoristi v nadzorovanem okolju obnovijo svoje spretnosti in se pripravijo na nepredvidljive situacije v prometu.