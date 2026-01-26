Možne težave v prometu zaradi nameščanja novih semaforjev

Na območju tržaške občine se nadaljujejo dela za namestitev novih semaforjev. V tem tednu bo novi koncesionar za javno razsvetljavo Edison Next nadomestil 69 semaforjev. Med deli, opozarjajo na Občini Trst, bi lahko za udeležence v prometu prišlo do nevšečnosti, promet bodo urejali lokalni policisti.

Danes (ponedeljek) bodo delavci cel dan zasedeni z deli na območju med ulicami Alberti, San Marco, D’Alviano in drevoredom Campi Elisi. Jutri (torek) dopoldne bo na vrsti križišče med Drevoredom D’Annunzio in Trgom Mioni, popoldne pa med ulicama Rossetti in Gatteri ter Drevoredom 20. septembra. V sredo bodo postavili nove semaforje na križišče med Trgom Sansovino in ulicama Bernini in Bosco, popoldne pa na stičišče ulic Ginnastica, Gatteri in Brunner.

V četrtek se bodo dela nadaljevala na križišču med ulicama Ginnastica in Timeus ter med trgom Niccolini in ulicama Pascoli in Conti. V petek se bo teden del sklenil na Trgu Piave.