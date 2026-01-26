TPPZ Pinko Tomažič vabi na baklado spomina

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič vabi danes (ponedeljek) na predvečer dneva spomina, na že tradicionalno baklado za spomin, mir in sožitje pri Sv. Soboti. Zbirališče bo ob 17. uri pri stadionu Grezar, od koder se bodo ob 17.30 udeleženci za velikim rdečim transparentom, ki ga bodo nosili organizatorji, in s svečkami v rokah sprehodili do Rižarne. Na njenem dvorišču je predviden krajši nastop TPPZ ob spremljavi orkestra.

Pevci vabijo udeležence, naj s seboj prinesejo cvet v poklon vsem žrtvam koncentracijskega taborišča Rižarne in za trajen spomin na tamkajšnje gorje.