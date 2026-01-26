Sklad Tončič podprl 21 študentov

»Jezik ni samo sredstvo, ni zgolj orodje, ki ga uporabiš in ga nato odložiš. Je etična in ontološka kategorija, ki sega v najgloblje plasti človekove duše.« S temi besedami je predsednica Slovenskega visokošolskega sklada Sergij Tončič Marija Pirjevec nagovorila mlade, ki jim je sklad tudi letos podelil študijske podpore. Predsednica je namreč ob podelitvi, ki je potekala v petek v prostorih Slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel, postregla z mislijo o pomenu materinščine in o pojavu prehajanja iz maternega jezika v tuj jezik, ki so ga ubrali tudi nekateri obmejni slovenski avtorji.

Štipendije v skupnem znesku enajst tisoč evrov je letos prejelo 21 študentk in študentov iz Furlanije - Julijske krajine, ki so redno vpisani v dodiplomske in podiplomske visokošolske študijske programe. To so: Sofia Bragagnolo, Jaša Cingerla, Kaja Cingerla, Andrej Cotič, Ivan Devetak, Petra Devetak, Peter Furlan, Jan Glavina, Maja Grilanc, Thomas Kralj, Nika Lovriha, Filip Malalan, Natan Pertot, Jasmin Petruz, Jan Pohlen, Petra Santinato, Shaya Senechal, Renee Starich, Denis Stefani, Nataša Vidonis in Omar Vidonis. Podelitev je vodila blagajničarka sklada Tončič Kristina Valenčič, zbrane je pozdravil Adriano Kovačič, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica, ki že več let podpira delovanje sklada.

Zelena luč za obnovo grobnice družine Tomažič

Odborniki in nadzorniki sklada Tončič pa so v Dijaškem domu podelili tudi častno članstvo nekdanji odbornici Silvani Valoppi, ki je skladu posvetila večji del svojega življenja. Njej gre marsikatera zasluga, je bilo slišati med govorom predsednika nadzornega odbora Borisa Kureta -med drugim za stalno opozarjanje na potrebo po restavriranju grobnice družine Tomažič. Poleg odvetnika Franeta Tončiča je svoje nepremičnine skladu zapustila tudi gospa Ema Tomažič, sklad pa skrbi tudi za vzdrževanje njene družinske grobnice. Po desetletjih vztrajanja je sklad končno pridobil privoljenje Občine Trst, da grob lahko restavrira, so slovesno naznanili.