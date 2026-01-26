VREME
Vrata dolinske pošte zaprta zaradi težav pri dobavi materialov

Družba Poste italiane se opravičuje občanom Občine Dolina zaradi zamud pri odprtju poštnega urada v Dolini

Sara Sternad |
Dolina |
26. jan. 2026 | 9:58
    Dolinski poštni urad (R.P.)
Pri pisanju članka o poštnem uradu v Dolini smo se obrnili tudi do družbe Poste italiane, da bi razumeli, zakaj je prišlo do zamude pri odprtju in kdaj bo do tega prišlo. S tiskovnega urada družbe smo prejeli dopis z opravičilom občanom za nevšečnosti. »Z deli v poštnem uradu v Dolini zamujamo predvsem zaradi nepredvidenih tehničnih težav, med katere gre všteti tudi težave z dobavo potrebnih materialov. Kljub rednemu spodbujanju s strani družbe, je to botrovalo zamiku glede na prvotni načrt.«

Dela v notranjosti so zaključena, zadnji tehnični dodatki in prilagoditve so v zaključni fazi, pišejo s pošte. Zaključek del je predviden v prvi polovici februarja, čemur bodo sledili običajni tehnični preizkusi ter ureditev prostorov. »Ponovno odprtje poštnega urada v Dolini je predvideno v drugi polovici februarja, ko bodo zaključeni vsi potrebni pregledi,«so potrdili z družbe. Dolinski poštni urad bo opremljen z novimi tehnologijami in digitalnimi storitvami za občane, kar bo dobrodošlo.

