Strugo Glinščice bodo mesec dni čistili in urejali

Danes so se začela enomesečna dela za čiščenje in ureditev struge Glinščice na območju dolinske občine. Dela so v domeni Dežele Furlanije - Julijske krajine, projekt bodo izpeljali delavci oddelka za vodnogospodarska in gozdna dela. Vzdrževanje spada v sklop posegov za zaščito okolja in hidravlično funkcionalnost vodotoka, ki se je ob močnejših padavinah že izkazal za problematičnega.

Zahteve domačinov

Ureditev struge Glinščice, poudarjajo na Deželi, so krajani in njihovi predstavniki zahtevali že dlje časa. Med zahtevami prebivalcev je bila zlasti odstranitev večjih dreves iz struge. Projekt je pristojna deželna služba tudi že predstavila na Občini Dolina. Čiščenje, so še razložili snovalci projekta, se ne bo dotaknilo območja naravnega rezervata, dela tudi ne bodo imela vplivov z naravovarstvenega vidika.

Glavnina del, so še sporočili, zadeva odsek, ki se vije od boljunskega Gornjega konca proti vaškemu jedru, do točke tik pod tamkajšnjo Gorico. Na tem območju bodo deželni delavci odstranili tujerodno rastlinje, ki je v teh letih preplavilo strugo in v nezanemarljivi meri ovira normalen odtok vode. Odstranitev tujerodnih vrst, so poudarili, bo omogočila ponoven razvoj domačega rastlinja. Vzporedno bodo delavci izvedli nekatere manjše posege, s katerimi bodo utrdili poškodovane brežine ter skalovje. Deželni projekt predvideva tudi manjše gradnje iz lesa oziroma drugih naravnih materialov, ki se brezhibno vključujejo v naravno krajino.