Mreža izposoje koles se širi

Sistem izposoje koles se je v Trstu odlično prijel. Statistika govori o 13.000 registriranih aktivnih uporabnikih, o povprečno štiri tisoč izposojah na mesec in mesečnem rekordu 6300 izposoj ter o 120.000 kolesarskih vožnjah. Ob uvedbi pred dvema letoma si Občina Trst niti v sanjah ni predstavljala, da bodo domačini in turisti tako dobro sprejeli sistem Bits, ki ga od lani upravlja mestni prevoznik Trieste Trasporti. V prihodnjih tednih bodo zato postavili še sedem novih izposojevalnic, ki bodo dopolnile 12 že obstoječih postaj, na katerih je skupno priklenjenih 176 koles.To je včeraj napovedal tržaški župan Roberto Dipiazza, ki ni skrival presenečenja nad tem, kako pogosto se ljudje poslužujejo te oblike prevoznega sredstva. Ob tem je dodal, da je v Trstu izposoja koles od 20 do 30 % višja kot v drugih italijanskih mestih. Najbolj pogosto uporabniki kolesa izposojajo na Trgu Libertà (15,7%), tej postaji sledi tista na Trgu Oberdan (12,9%), nato sledijo Barkovlje (12,3%), Drevored XX. septembra (11,4%9, Ul. Teatro Romano (10,6%).

Kot so napovedali včeraj, bodo nove kolesarnice postavili po zaslugi denarja iz malhe ministrstva za infrastrukturni razvoj. Te bodo zaživele na Trgu Foro Ulpiano, v Ul. Battisti in Ul. Giulia, pri Stari Mitnici, na Tgu Sonnino in na Senenem trgu ter v Drevoredu Campi Elisi. Še dodatna štiri postajališča naj bi financiralo ministrstvo za ekološki prehod. Te naj bi postavili v Miramaru, Rojanu, na četrtem pomolu in na Trgu Irneri. Kolesa na novih postajah bodo bolj sodobna od tistih, ki jih uporabniki vozijo zadnji dve leti. Po koncu širitve mreže bo na postajah na razpolago 271 koles.

Ob včerajšnji predstavitvi novosti so nagradili tudi najbolj zveste uporabnike sistema Bits. S priznanji so počastili tudi najstarejšega in najmlajšega polnoletnega kolesarja.