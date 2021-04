Mučna pot do vinogradov v proseškem bregu

Makadamska cesta, ki se vije od samostana sv. Ciprijana do Postran nad Grljanom, zadnje čase povzroča kar nekaj neprespanih noči domačinom. Kdor se redno vozi do vinogradov in zemljišč v proseškem bregu, že dolgo ne pomni toliko lukenj, splošno zelo slabega stanja in skrajno naporne vožnje. Cesto vsekakor redno ubirajo tudi prebivalci, ki živijo v neposredni bližini. Več posameznikov se pritožuje, da so se jim zaradi prerešetanega cestišča poškodovali avtomobili in druga prevozna sredstva, ki jih uporabljajo pri delu. Predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze je zato tržaški občinski odbornici za infrastrukturna dela Elisi Lodi odpisala, naj poskrbi za popravilo oziroma vzdrževanje poti. Leta 2017 je konzorcij za melioracijo Posočja pod taktirko nekdanje Pokrajine Trst v sklopu korenite obnove proseškega in kontovelskega brega razširil in utrdil cesto. Domačini so namreč dolgo zahtevali urejen dostop do paštnov. Posvetili so se sicer v glavnem spodnjemu delu makadama, bližjemu vinogradom.