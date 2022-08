Multinacionalka Mondi nova lastnica papirnice Burgo

Ugibanja so se naposled izkazala za verodostojna. Štivanska papirnica Burgo ima novega lastnika – to je britanska multinacionalka Mondi. Novico je po družbenih omrežjih dopoldne objavil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec, v trenutku, ko mu jo je potrdil glavni izvršni direktor Ignazio Capuano – elektronski kupoprodajni dogovor sta podjetje Burgo iz Veneta in Mondi sklenila samo nekaj ur prej.

Gabrovec je potrdil, da nameravajo do konca leta ustanoviti neko »new company«, ki bo prevzela vajeti tovarne, vključno z zaposlenenimi in obstoječo proizvodnjo. »Do takrat bodo torej nadaljevali s proizvodnjo premazanega papirja, čeprav kaže, da nima velike prihodnosti. Od prihodnjega leta naj bi se lotili proizvodnje valovite lepenke,« je župan potrdil Capuanove napovedi. Izvršni direktor se koraka zelo veseli, ker je podjetje solidno in ima resne namene. Gabrovca je upravičeno skrbelo za zaposlene, Capuano pa mu je potrdil, da bodo potrjeni čisto vsi, v razvojni fazi pa ne izključuje, da bi se lahko razmišljalo tudi o dodatnih zaposlitvah oz. novih razvojnih linijah. »Ko bodo zamenjali proizvodne stroje, sicer predvidevajo manjšo pavzo. To naj bi bilo nekje leta 2024. V tem času, ko bo proizvodnja ustavljena, je Dežela FJK že zagotovila vse potrebne socialne blažilce za zaposlene. Tako da bodo kriti.«

Capuano je novico potrdil tudi krajevnim in vsedržavnim sindikatom, sedaj se bodo začela dogovarjanja. »Izrazil je pripravljenost na srečanje z občinskim vodstvom oz. z udeležbo na pristojni občinski komisiji, kakor bo mogoče, morda že prihodnji teden.«Za papirnico naj bi Mondi odštela 40 milijonov evrov. Po zamenjavi strojev družba računa, da bo v štivanskem obratu proizvajala 420 tisoč ton lepenk; skupina Burgo naj bi skrbela za marketing.