Muslimani praznujejo konec ramadana, tudi v silosu

Muslimani danes praznujejo konec ramadana. Tržaška muslimanska skupnost je zato danes zjutraj organizirala molitev za svoje vernike na nogometnem igrišču pri Sv. Alojziju, ki se je je udeležilo okrog 2000 vernikov.

Popoldne pa bodo v tržaškem silosu ob železniški postaji, kjer v neznosnih razmerah prebivajo številni migranti, prostovoljci priredili poseben dan z naslovom Break the Fast, Break the Border. Ob 14. uri se bodo začele igre, glasba, kuhanje in druge dejavnosti do 19. ure, ko bo čas za skupno večerjo.