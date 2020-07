Muslimani praznujejo kurban bajram

Muslimanske skupnosti iz Trsta so se danes zbrale na skupni molitvi ob prazniku kurban bajram oz. po arabsko Eid al-Adha, ki je njihov drugi največji praznik in je povezan z enim od petih stebrov islama, romanjem v Meko. Kot je povedal imam Brahin Tisnai, morajo muslimani enkrat v življenju romati v Meko, če imajo možnost za to. Poleg tega lahko romajo tudi v imenu drugih družinskih članov, če se ti iz kakršnega koli razloga ne morejo udeležiti romanja.

Današnja molitev je potekala ob strogih omejitvah za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, zato so jo izvedli zunaj, na nogometnem igrišču v Naselju sv. Sergija, kjer so se letos združile vse tržaške islamske skupnosti. Verniki so spoštovali varnostno medosebno razdaljo in ob molitvi nosili zaščitno masko. Molitev sta vodila imam Brahin Tisnai in častni predsednik islamske skupnosti iz Ul. Maiolica Saleh Igbariah. Igbariah je dejal, da so molitev posvetili vsej Italiji, zdravnikom in zdravstvenemu osebju. »Molili smo za politike, za to, da bi jim Alah vnesel v srce najbolj modro odločitev,« je razložil. Molitev je bila med drugim namenjena solidarnosti in prijateljstvu med narodi.