Na 57. študijskih dnevih Draga v gosteh predsednik Pahor

Narodna skupnost ima dolžnost, da skupno in svobodno razmišlja. V tem duhu bodo med petkom in nedeljo v šotoru pri Finžgarjevem domu na Opčinah zaživeli 57. študijski dnevi Draga, ki jih bo letos obiskal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Slednji je sicer bil kot mlad politik med predavatelji na Dragi leta 1991.

»Slovenstvo, krščanstvo in demokracija so stalna vodila Drage, ki se sicer z različnimi pristopi vsako leto obnavljajo,« je za Društvo slovenskih izobražencev, ki dneve prireja, včeraj dopoldne na predstavitvi programa povedal Ivo Jevnikar. Pod šotorom se bodo tudi letos poklonili spominu preminulih sodelavcev in gostov študijskih dnevov. S homažem Borisu Pahorju, katerega citat iz Mesta v Zalivu spremlja letošnji program, bodo na primer zaključili sobotno dogajanje, spomnili pa se bodo tudi na Danila Sedmaka, Oskarja Simčiča in Iva Hvalico.

Dogajanje bodo uvedli v petek z okroglo mizo o dobrih praksah in uveljavljenem delovanju mladih ter manj mladih v slovenskem okolju, sklenili pa v nedeljo z debato o globalni krizi. Tudi letos bo oder openskega šotora obiskalo več uglednih gostov, med temi bodo bivša ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, časnikar in zgodovinar Jože Možina in bivši zunanji minister ter poslanec državnega zbora RS Anže Logar. Društvo MOSP bo v soboto dopoldne v okviru Drage mladih sklenila tedenske delavnice z okroglo mizo o vplivu družbenih omrežjih na vsakdanje življenje. Na nedeljski slovesni podelitvi 11. Peterlinove nagrade bodo priznanje za 50-letno prostovoljno delo v vlogi predsednika Slovenske prosvete izročili Mariju Maverju.