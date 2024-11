Na avtobusih lani 140.000 potnikov

S tržaškimi linijskimi avtobusi se je lani vsak dan povprečno peljalo več kot 140.000 potnikov. Posledično je končalo v atmosferi 32.000 ton ogljikovega dioksida manj. To je tako, kot bi bilo vsak dan v prometu za 50.000 osebnih vozil manj.

Spodbudne podatke sta včeraj na tiskovni konferenci v tržaškem hotelu razkrila predsednik tržaškega mestnega prevoznika Maurizio Marzi Wildauer in njegov izvršni direktor Aniello Semplice. Napovedala sta še vzpostavitev stalne avtobusne povezave med barkovljanskim parkiriščem Bovedo in Miljami. Ta je bila sicer aktivna že poleti, nameravajo pa jo spet vzpostaviti.

Trieste Trasporti je imelo lani za 74 milijonov evrov finančnega prometa. Od tega je na Tržaškem ostalo kar 41 milijonov evrov. Več kot 37 milijonov evrov je avtobusno podjetje potrosilo za plače zaposlenih, štirje milijoni evrov so končali v blagajnah drugih tržaških podjetij, s katerimi sodeluje Trieste Trasporti. Ta se v glavnem ukvarjajo z vzdrževanjem vozil in poslovnim svetovanjem. En milijon evrov pa je prevozno podjetje vložilo v digitalizacijo in inovacijo.

»Trst je eno redkih italijanskih mest, v katerem je javni potniški prevoz res lahko alternativa osebnim vozilom,« pa je izpostavil Wildauer in omenil, da so avtobusi Trieste Trasporti lani prevozili kar 13,7 milijona kilometrov. Vsak potnik je na avtobus v povprečju stopil 308-krat, v letu dni pa se je z avtobusom peljal 61 kilometrov. Za primerjavo: v drugih italijanskih mestih, velikih kot Trst, potniki z avtobusi vsako leto v povprečju premagajo okoli 20 kilometrov razdalje. Upoštevati je sicer treba, da se je marsikateri potnik peljal večkrat dnevno, na primer vsi šolarji, ki se vozijo v šolo in na trening z mestnim prevozom.