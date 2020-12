Na avtocesti ustavili moškega, ki je bivši partnerki odvzel hčerko

Mlada ženska se je prejšnji teden, v petek popoldne, pri Sv. Ivanu v Trstu obrnila na tamkajšnje karabinjerje, ker ji je nekdanji partner med običajnim obiskom odvzel triletno hčerko in z njo izginil. Varstvo nad deklico je sodišče prisodilo materi, oče pa se s tem očitno ni sprijaznil. Ko ga je poklicala po telefonu, ji je moški dejal, da namerava odpeljati hčerkico k sebi domov v Kalabrijo. Ker pa je oče romunski državljan, se je zbala, da bo hčerko odpeljal v svojo domovino.

Karabinjerji z vrdelske postaje so sprožili obsežno iskalno akcijo, med katero so istega dne v poznih večernih urah ugotovili, da se avtomobil moškega v Toskani, blizu Arezza, pomika po avtocesti A1 proti Rimu. V akcijo je šla tamkajšnja prometna policija, ki je vozilo dohitela in ga zaustavila. Deklico so prevzeli policisti in jo zaupali socialni službi v Arezzu, nakar jo je mati pripeljala nazaj v Trst. Očeta pa so kazensko ovadili zaradi suma odvzema mladoletne osebe.