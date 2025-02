Okrog 10.20 se je na avtocestnem priključku na odseku med Fernetiči in Prosekom prevrnil avtomobil hrvaških registrskih tablic z Reke. V nesreči se ni nihče huje poškodoval. Oseba, ki je vozila avtomobil, se je uspela sama izvleči iz razbitin in so jo reševalci oskrbeli. Na kraju so bili še karabinjerji, policisti osebje družbe Anas in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odstranjujejo njene posledice. Na avtocestnem priključku v smeri Benetk nastajajo zastoji.